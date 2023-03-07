ЕС внес в стоп-лист 4 офицеров РФ за якобы преступления против женщин

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Евросоюз обновил стоп-лист, включив в него четырех российских полицейских и армейских офицеров за якобы совершенные их подчиненными сексуальные преступления против женщин. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

В черный список за якобы нарушения прав женщин попали девять человек и три организации, в том числе из Афганистана, Ирана, Мьянмы, Сирии и Южного Судана.

"Совет ЕС выразил озабоченность диспропорциональным эффектом, который вооруженные конфликты продолжают оказывать на женщин и девочек по всему миру, а также повсеместным использованием в ходе конфликтов насилия, в том числе сексуального, офлайн и онлайн", – говорится в материале.

Под ограничения подпал командир Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского "Росгвардии", генерал-майор Николай Кузнецов и командир 90-й танковой дивизии, генерал-майор Рамиль Ибатуллин. Евросоюз считает, что солдаты в их подчинении принимали систематическое участие в актах сексуального насилия на Украине в марте – апреле прошлого года.

Кроме того, в ЕС заявили, что по этому вопросу якобы могли отдаваться специальные приказы. Теперь всем попавшим в стоп-лист официально запрещается въезд в государства Евросоюза. Их финансовые активы при обнаружении будут заморожены.

Ранее сообщалось, что гражданин Великобритании обвинил украинского беженца, которого он приютил, в сексуальном насилии. СМИ писали, что через три недели после приезда, по словам британца, украинец попытался его изнасиловать.

Житель Британии признался, что плохо помнит инцидент, так как был пьян.

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