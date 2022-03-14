Посольство РФ назвало вымыслом утверждения СМИ о запугивании западных компаний в России

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Посольство России в Вашингтоне назвало вымыслом сведения Wall Street Journal о запугивании компаний Запада в РФ.
13 марта газета, ссылаясь на неназванные источники, опубликовала статью, в которой обвинила Россию в запугивании представителей американского бизнеса и угрозах национализации их активов в России.
"В очередной раз призываем местные СМИ отказаться от порочной практики распространения ложных новостей. Опус The Wall Street Journal – это чистый вымысел", – говорится в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте".
В российском посольстве добавили, что решение, продолжать ли предпринимательскую деятельность в РФ, остается исключительно за американцами.
Ранее в Минэкономразвития предложили вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25% которых принадлежит иностранным лицам. Уточнялось, что внешняя администрация обеспечит деятельность, формируя реестр требований кредиторов, а также будет проводить инвентаризацию активов, их оценку и замещение.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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