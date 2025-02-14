Newsweek: в Белом доме повесили фото Трампа, сделанное при его аресте

Фото: Fulton County Sheriff’s Office via AP

Фотографию нынешнего президента США Дональда Трампа, которая была сделана во время его ареста в тюрьме штата Джорджия, повесили в коридоре у Овального кабинета в Белом доме, сообщает журнал Newsweek.

Как выяснили журналисты, на снимок обратили внимание в ходе встречи Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая состоялась в Белом доме в четверг, 13 февраля.

Фотография была сделана более чем за год до избрания Трампа на второй срок, в августе 2023 года. В тот период он находился под арестом около получаса. Правоохранители отпустили его под заранее согласованный залог в размере 200 тысяч долларов.

В мае 2024 года присяжные в суде Нью-Йорка признали Трампа виновным в рамках уголовного дела финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс по всем 34 пунктам обвинения. Сам Трамп назвал подобное решение "позором", вновь заявил о своей невиновности и пообещал "бороться до конца".

Однако в январе 2025 года суд не стал назначать Трампу тюремный срок или штраф по данному делу. Вместо этого было принято решение оставить в силе лишь формальную судимость.

