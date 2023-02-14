Пригожин сообщил о подбитом самолете Су-24, на котором он ранее совершал вылет в Артемовск

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил информацию о сбитии самолета Су-24 украинскими системами ПВО. Об этом сообщила пресс-служба Пригожина со ссылкой на его слова.

Как добавил основатель ЧВК, пилот воздушного судна "совершил чудо", приземлив горящий самолет и полностью выполнив боевое задание.

"В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолета. Пилот – красавчик. Честь ему и хвала", – приводит слова Пригожина его пресс-служба.

6 февраля Евгений Пригожин с борта самолета Су-24 пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Артемовск. Пригожин добавил, что, если украинские войска одержат победу в столкновении, Артемовск будет передан Киеву. В другом же случае российские военные продвинутся к Днепру.

Ранее пресс-служба Пригожина отреагировала на сообщения о якобы казни одного из бойцов организации Дмитрия Якущенко, опубликовав видео с его обращением. На кадрах военнослужащий рассказывает, как исправил допущенные ошибки и вернулся из украинского плена. При этом, как уточнил Якущенко, ему удалось выжить в плену, наговорив украинским солдатам "много разного".

Пригожин пригласил Зеленского на воздушную дуэль над Артемовском

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!