В МИД призвали россиян следить за сообщениями о ситуации на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Директор департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ Юрий Горлач рекомендовал россиянам, находящимся на Украине или собирающимся туда, следить за сообщениями ведомства. Об этом сообщает ТАСС.
Горлач подчеркнул, что со стороны "автономных акторов" Украины могут поступать провокации. При этом, отвечая на вопрос об эвакуации россиян, он усомнился в такой возможности.
"Вы представляете, сколько российских граждан находятся на территории Украины?" – сказал Горлач.
Ранее сообщалось, что США готовятся к эвакуации сотрудников своего посольства в Киеве в связи с угрозой российского военного вторжения. Под данным телеканала CBS, власти Соединенных Штатов намерены отозвать из Киева всех американских служащих в течение двух суток.
В свою очередь, в МИД Великобритании рекомендовали соотечественникам не совершать поездок на Украину, а британским работникам – покинуть страну коммерческим транспортом.
С таким же призывом к своим соотечественникам обратился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что власти готовы оказать финансовую и логистическую помощь для эвакуации. Американцам нужно лишь обратиться в посольство.
Украина опровергла сообщения о запрете въезда в страну гражданам России
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