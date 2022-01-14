Экс-советник Кеннеди назвал Путина одним из самых умных политиков

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин является одним из самых умных политиков в мире. Такую точку зрения высказал специалист по геополитике, экс-помощник американских президентов Джона Кеннеди и Ричарда Никсона Харальд Мальмгрен.
"Впечатление о Путине, которое у меня осталось: это человек более умный, чем большинство политиков, с которыми я встречался в Вашингтоне и других столицах мира", – заявил бывший советник.
В материале для издания Unherd Мальмгрен рассказал, что познакомился с Путиным в 1992 году. Как отметил экс-советник Кеннеди, тогда будущий президент России находился под крылом главы Службы внешней разведки Евгения Примакова. Позднее он познакомил Путина с американским дипломатом Генри Киссинджером.
"Тот факт, что они оба, Примаков и Киссинджер, нашли время, чтобы обучать Путина геополитике, было явной демонстрацией того, что они увидели в нем черты сильного лидера", – считает Мальмгрен.
Как продолжил политик, во время одного из мероприятий в 1992 году Путин заявил, что Россия в отличии от США решает деловые споры с помощью здравого смысла. Данный принцип Путин всегда использовал во время споров между суверенными государствами, утверждает экс-советник.
Ранее член палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что Путин производит впечатление гуманного человека, несмотря на ярлыки, которые тиражируют мировые СМИ. По японского политика, президент РФ сохраняет уважительное и лояльное отношение к Японии, несмотря на проблемы, связанные с Курильскими островами.
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