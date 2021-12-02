Макрон назвал Джонсона клоуном – СМИ

13:20
Фото: ТАСС/ROBERT PERRY/EPA
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьера Великобритании Бориса Джонсона клоуном, а ведение дел с ним сравнил с цирком, сообщает телеканал SkyNews.
По некоторым данным, французский лидер сделал такое заявление во время визита в Хорватию 24–25 ноября. Визит стартовал через несколько часов после того, как лодка с мигрантами потерпела крушение в водах пролива Па-де-Кале. Джонсон и Макрон договорились приложить все усилия, чтобы остановить нелегальную перевозку мигрантов.
Позже французский лидер назвал несерьезным письмо Джонсона по борьбе с нелегальной миграцией.
"Мы ведем взрослые беседы, но до и после он (Джонсон) кажется мне неэлегантным. Всегда один и тот же цирк. Грустно видеть такую великую страну под руководством клоуна", – заявил Макрон.
Ранее Макрон посчитал необходимым продолжить оказание давления на главу Белоруссии Александра Лукашенко. Такое заявление было опубликовано в коммюнике по итогам переговоров французского лидера с президентом и премьер-министром Польши.
Макрон попросил европейских лидеров продолжить работу со странами происхождения и транзита мигрантов, а также с авиакомпаниями. Президент Франции выразил надежду на прекращение потока беженцев. В то же время французский лидер отметил необходимость оказания помощи мигрантам.
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