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Владимир Путин производит впечатление гуманного человека, несмотря на ярлыки, которые тиражируют мировые СМИ, заявил член палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки. Об этом сообщает News.ru.

По мнению Судзуки, Путин сохраняет уважительное и лояльное отношение к Японии, несмотря на проблемы, связанные с Курильскими островами.

"Можно сказать, что Путин – единственный российский политик, который интересуется Японией и понимает японскую культуру и историю", – сказал депутат.

Он подчеркнул, что вопрос Курил должен решаться исключительно путем переговоров, отметив, что агрессивный подход является тупиковым.

В ноябре 2021 года новый глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил, что Токио продолжит диалог с Москвой по заключению мирного договора на основе существующих договоренностей. Министр отметил, что страны могут сотрудничать в широком секторе областей.