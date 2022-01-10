Японский депутат назвал отличительную черту Путина

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин производит впечатление гуманного человека, несмотря на ярлыки, которые тиражируют мировые СМИ, заявил член палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки. Об этом сообщает News.ru.
По мнению Судзуки, Путин сохраняет уважительное и лояльное отношение к Японии, несмотря на проблемы, связанные с Курильскими островами.
"Можно сказать, что Путин – единственный российский политик, который интересуется Японией и понимает японскую культуру и историю", – сказал депутат.
Он подчеркнул, что вопрос Курил должен решаться исключительно путем переговоров, отметив, что агрессивный подход является тупиковым.
В ноябре 2021 года новый глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил, что Токио продолжит диалог с Москвой по заключению мирного договора на основе существующих договоренностей. Министр отметил, что страны могут сотрудничать в широком секторе областей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: