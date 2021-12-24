МИД РФ вызвал представителя посольства Японии из-за выставки о Курилах

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Представителя посольства Японии в Москве вызвали в МИД РФ из-за проведения выставки про Курильские острова в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.
"В ходе беседы японской стороне был заявлен решительный протест по поводу открытия в начале декабря в Токио выставки, посвященной южным Курильским островам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии", – рассказали в МИД РФ.
В ведомстве добавили, что японские организаторы мероприятия совершили повторную провокационную акцию: аналогичная выставка проводилась в 2020 году.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. При этом позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ не подлежит сомнению.
В ноябре 2021 года новый глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил, что Токио продолжит диалог с Москвой по заключению мирного договора на основе существующих договоренностей. Министр отметил, что страны могут сотрудничать в широком секторе областей.
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