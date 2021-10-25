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Политика

14:25

В Госдуме потребовали корректно отображать Крым и Курильские острова на картах Google

политика технологии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Депутаты Госдумы потребовали от компании Google корректно отобразить на "Google Картах" Крым, Севастополь и Курильские острова, сообщает ТАСС.

Соответствующий запрос озвучил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в ходе встречи с представителями корпорации. Депутат отметил, что ранее Google уже оповещали о наличии недостоверной информации.

"Проблема до сих пор не решена. <...> Настаиваем на приведении российской версии "Google Карт" в соответствие с российским законодательством и Конституцией России", – заявил Пискарев.

Кроме того, парламентарий потребовал восстановить аккаунты немецкоязычных проектов телеканала RT на YouTube. Василий Пискарев назвал действия Google "наступлением на свободу слова".

Немецкоязычные аккаунты RT на YouTube были отключены в сентябре. Администрация видеохостинга объяснила свои действия тем, что в аккаунтах распространялись ложные сведения о пандемии коронавируса.

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