Новый глава МИД Японии заявил, что продолжит работу над мирным договором с Россией

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Новый глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил, что Токио продолжит диалог с Москвой по заключению мирного договора на основе существующих договоренностей, передает РИА Новости.
"Мы не должны перекладывать эту задачу на плечи следующих поколений. Мы будем продолжать вести диалог на данном направлении, а также для разрешения территориального вопроса на основании существующих договоренностей", – сказал дипломат.
Он также заявил, что Япония выступает за развитие отношений с Россией в широком спектре областей, включая политику, экономику и культуру.
"Мы по-прежнему считаем важным развитие отношений между Россией и Японией. Важно, чтобы отношения между двумя странами продолжали развиваться в таком направлении, которое было бы выгодно для каждой из сторон в различных сферах", – сказал Хаяси на своей первой пресс-конференции на посту главы японского МИД.
Ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил о желании кабмина не затягивать процесс заключения мирного договора с Россией для решения проблемы принадлежности Курильских островов.
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