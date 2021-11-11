Новый глава МИД Японии заявил, что продолжит работу над мирным договором с Россией

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Новый глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил, что Токио продолжит диалог с Москвой по заключению мирного договора на основе существующих договоренностей, передает РИА Новости.

"Мы не должны перекладывать эту задачу на плечи следующих поколений. Мы будем продолжать вести диалог на данном направлении, а также для разрешения территориального вопроса на основании существующих договоренностей", – сказал дипломат.

Он также заявил, что Япония выступает за развитие отношений с Россией в широком спектре областей, включая политику, экономику и культуру.

"Мы по-прежнему считаем важным развитие отношений между Россией и Японией. Важно, чтобы отношения между двумя странами продолжали развиваться в таком направлении, которое было бы выгодно для каждой из сторон в различных сферах", – сказал Хаяси на своей первой пресс-конференции на посту главы японского МИД.

Ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил о желании кабмина не затягивать процесс заключения мирного договора с Россией для решения проблемы принадлежности Курильских островов.