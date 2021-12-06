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Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев исключил возможность сдачи Курильских островов в аренду.

При этом ранее стало известно, что датская компания Copenhagen Offshore Partners планирует арендовать остров Шумшу.

"Никакого разговора о сдаче каких-либо островов в аренду быть не может. Курильские острова были и будут территорией Российской Федерации. Принято решение о том, что земельные участки под реализацию инвестиционных проектов на Курильских островах будут распределяться под контролем правительственной комиссии", – цитирует Трутнева ТАСС.

Вопрос о Шумшу Трутнев выделил отдельно, отметив, что там произошло одно из самых важных сражений во времена Второй мировой войны.

"При взятии Шумшу погибли сотни солдат Советской армии. И первое, что мы должны создать на этом острове, – музей, чтобы сохранить память об этом историческом событии", – заключил полпред.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что вопрос принадлежности южной части Курил необходимо решать, не оставляя его следующим поколениям.

До этого Песков выразил мнение, что именно мирный договор может поставить точку в споре России и Японии о принадлежности Южных Курил. По его словам, во время переговоров на самых разных уровнях Москва неоднократно доводила до Токио свою позицию по этому вопросу.

Между Россией и Японией так и не решен вопрос о Курильских островах. СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

