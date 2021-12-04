Глава Сахалина сообщил о желании датской компании арендовать остров на Курилах

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Датская компания Copenhagen Offshore Partners предложила арендовать остров Шумшу на Северных Курилах, сообщил РБК губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Пресс-секретарь главы региона Светлана Литвинова уточнила, что компания намерена взять Шумшу в аренду и вложить 2,5 миллиарда долларов в постройку энергетической станции. По ее словам, речи о том, чтобы арендовать под это целый остров, не идет.

"Рассматривается вопрос об использовании лишь части земли под реализацию проекта. На Шумшу также планируется создание музея", – сказала она.

Пресс-секретарь отметила, что сейчас ведутся переговоры по проекту. Также предстоит пройти некоторые процедуры и получить данные по ветровым характеристикам и объемам воды в месте строительства.

Остров Шумшу относится к северной группе Курильских островов. Он находится в 11 километрах от Камчатки и в двух – от Парамушира. Сейчас на острове живут пять человек – смотрители двух маяков.

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила о развертывании на острове Матуа на Курилах расчетов берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион", который будет осуществлять контроль за прилегающей акваторией и проливными зонами.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может размещать в любой части своей территории те объекты, какие посчитает нужным.

Отвечая на вопрос журналистов о роли президента в вопросе размещения новых военных объектов, Песков отметил, что соответствующее планирование осуществляет Минобороны РФ, однако все докладывается и согласовывается с главой государства как верховным главнокомандующим.