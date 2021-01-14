Дуров назвал мировых лидеров, имеющих аккаунт в Telegram

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Свои каналы в мессенджере Telegram сейчас есть у лидеров девяти стран. Об этом заявил создатель популярного приложения Павел Дуров в своем канале.
По утверждению Дурова, к Telegram уже присоединились президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и другие.
Все подтвержденные аккаунты глав государств верифицируются, их помечают синей галочкой. Помимо президентов, в Telegram можно найти каналы и других политиков.
"В отличие от других сетей, Telegram не использует непрозрачные алгоритмы, чтобы решить, увидит ли подписчик контент, на который он подписан, или нет", – обратил внимание Дуров. По словам предпринимателя, благодаря каналам представляется возможным избегать манипулятивные алгоритмы, которые есть на других площадках, а также в социальных сетях.
Павел Дуров запустил мессенджер Telegram в 2013 году.
Ранее в сервисе микроблогов Twitter объявили о блокировке личного аккаунта действующего президента США. Руководство соцсети пояснило, что такие меры обоснованы риском подстрекательства к насилию со стороны Дональда Трампа.
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