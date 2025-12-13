Эрдоган назвал успешными переговоры с Путиным в Ашхабаде

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал успешными переговоры с Владимиром Путиным, которые прошли в Ашхабаде в рамках Международного форума мира и безопасности. Об этом передает NTV.

"Мы договорились, что нам необходимо встретиться в кратчайшие сроки. Он ответил: "Я выполню свое обещание". Надеюсь, что в ближайшее время мы осуществим этот визит", – отметил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, отношения Москвы и Анкары имеют глубокие исторические корни, а не основаны на сиюминутных интересах. Эрдоган подчеркнул, что обсуждал с российской коллегой конфликт на Украине и вопросы мирного урегулирования.

Кроме того, лидер Турции после встречи с Путиным планирует обсудить мирный план с американским президентом Дональдом Трампом. Эрдоган в беседе с журналистами подчеркнул, что "мир не за горами".

Встреча двух лидеров прошла 12 декабря в Ашхабаде. Сначала переговоры состоялись с участием делегаций, а затем Путин и Эрдоган продолжили общение в более узком составе. В общей сложности встреча продлилась 1,5 часа. После этого российский лидер отдельно поговорил "на ногах" с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом.

