Глава МИД Латвии: ВСУ хватит оружия до конца лета 2025 года

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Оружия, которое Украина получила к настоящему времени, хватит вооруженным силам страны до конца лета 2025 года, заявила глава министерства иностранных дел Латвии Байба Браже. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ее интервью изданию Bloomberg.

Браже также обратила внимание, что Латвия направляла украинской стороне как военную, так и финансовую помощь. Размер оказанной поддержки приблизился к 1% от ВВП государства.

По словам главы МИД, в дальнейшем страна намерена продолжить эту линию.

При этом в общей сложности с начала спецоперации объем военной поддержки Украины со стороны союзников превысил 119 миллиардов долларов. В частности, с февраля 2022 года США выделили Киеву более 62 миллиардов долларов. Остальные 57 миллиардов Украина получила со стороны других своих союзников.