Генерал-лейтенант Иванаев назначен командующим группировкой "Восток"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Генерал-лейтенант Андрей Иванаев назначен командующим российской группировкой войск "Восток". Об этом стало известно из пресс-релиза Минобороны России о поездке министра обороны Андрея Белоусова в зону ответственности группировки.

Иванаев был на посту командующего 20-й общевойсковой армией. Он является участником боевых действий и награжден орденами "За военные заслуги", "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.

Ранее СМИ писали, что генерал Александр Санчик стал командующим группировкой войск "Юг", а прежний командир – генерал-полковник Геннадий Анашкин – будет руководить Военной академией имени Фрунзе. Решение о переназначениях командиров принято в рамках плановой ротации, утверждали журналисты.

Между тем в России создали группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск". Командующие этими группировками и представитель Генштаба отвечают за защиту мирного населения от атак БПЛА и других средств нападения.