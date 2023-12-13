13 декабря, 17:36Политика
Главы всех спецслужб Польши отправлены в отставку – СМИ
Фото: depositphotos/bogdanwankowicz
Главы всех польских спецслужб были отправлены в отставку по предложению нового председателя правительства республики Дональда Туска. Об этом пишет Zet.
Речь идет о начальниках агентства внутренней безопасности, Центрального антикоррупционного бюро, агентстве разведки, Службы военной разведки и Службы военной контрразведки.
"Парламентская комиссия по вопросам спецслужб позитивно рассмотрела предложения об отставке руководителей пяти служб", – сообщается в материале.
Во вторник, 12 декабря, Туск выступил в парламенте с программной речью, представил свое будущее правительство и 13-го числа получил от сейма вотум доверия. За это проголосовали все оппозиционные фракции – "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые".
Позже стало известно, что Туск стал новым премьер-министром Польши. Президент страны Анджей Дуда привел его к присяге. Вслед за ним присягу приняли и другие 26 членов правительства.
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