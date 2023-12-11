Сейм Польши проголосовал против вотума доверия правительству Моравецкого

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Сейм Польши выступил против вынесения вотума доверия кабмину премьер-министра республики Матеуша Моравецкого. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Так, против данного решения проголосовали 266 членов, за – 190. Уточняется, что существующее правительство поддержали парламентарии бывшей правящей партии "Право и справедливость", а отказали в доверии члены оппозиции, которые после прошедших выборов представляют большинство в нижней палате.

Кроме того, стало известно, что Дональд Туск является на сегодняшний день единственным кандидатом на пост главы правительства.

Ранее сообщалось, что польский лидер Анджей Дуда поручил Моравецкому сформировать новый кабмин. В свою очередь, оппозиционные партии заключили соглашение и заявили о праве сформировать кабинет министров под началом бывшего главы Евросовета Туска.



Однако уточнялось, что назначение нового премьера Польши невозможно без получения вотума доверия сейма. Если депутаты трижды отклонят его кандидатуру, то президент распустит парламент и назначит новые выборы.

До этого уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что новый парламент Польши должен продолжить требовать военные репарации от Германии.



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