Премьер Польши призвал ЕС отказаться от централизации

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Евросоюз должен отказаться от идеи централизации, если хочет выжить. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы не согласимся на какое-либо лишение стран их компетенций. Если Европейский союз хочет выжить, то он должен отказаться от попыток присвоения очередных компетенций", – приводит его слова РИА Новости.

Моравецкий подчеркнул, что действующее правительство Польши не согласится на уменьшение числа вопросов, связанных с национальными компетенциями, в том числе с внешней политикой, безопасностью, налогами и другими.

Ранее эксперт по Польше Станислав Стремидловский заявил, что Варшава хочет помешать Киеву вступить в Евросоюз. Так он прокомментировал заявление замглавы МИД республики Павла Яблонского о том, что Украина не сможет вступить в ЕС, пока не проведет эксгумацию останков жертв Волынской резни.



Польша запретила автомобилям с российскими номерами въезжать в страну