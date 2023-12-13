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Дональд Туск стал новым премьер-министром Польши, президент страны Анджей Дуда привел его к присяге. Трансляцию мероприятия ведет сайт канцелярии президента.

Церемония проходит в президентском дворце. Вслед за Туском присягу принимают и другие 26 членов правительства. Восемь представителей кабмина составляют женщины. Новый премьерный срок для Туска станет уже третьим – ранее он уже занимал его по итогам выборов в парламент 2007 и 2011 годов.



11 декабря польский сейм (нижняя палата парламента) выразил вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. За это решение проголосовали 266 человек, против – 190. Затем сейм выбрал Туска кандидатом на должность премьера.

Во вторник, 12 декабря, Туск выступил в парламенте с программной речью, представил свое будущее правительство и 13-го числа получил от сейма вотум доверия. За это проголосовали все оппозиционные фракции – "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые".

Ранее предыдущий премьер Моравецкий заявлял, что партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" попытается создать правительство. Он говорил, что его партия трижды выигрывала выборы.

Однако глава польской оппозиции Туск после оглашения предварительных результатов выборов был уверен в своей победе. Он также назвал прошедшие выборы концом плохих времен и правления партии "Право и справедливость".

По итогам парламентских выборов в Польше лидировала консервативная "Право и справедливость", набравшая 36,8% голосов. На втором месте находилась оппозиционная "Гражданская коалиция" с 31,6% голосов, а за ней шли другие оппозиционные партии.

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