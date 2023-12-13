Сейм Польши проголосовал за вотум доверия правительству Дональда Туска

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Сейм Польши (нижняя палата парламента страны. – Прим. ред.) вынес вотум доверия правительству Дональда Туска. Об этом сообщает РИА Новости.

За вотум доверия для Туска и его правительства проголосовали все оппозиционные фракции сейма – "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые". Против выступили ранее правящая партия "Право и справедливость", а также коалиция ультраправых евроскептиков "Конфедерация".

Президент Польши Анджей Дуда пообещал привести правительство Туска к присяге утром 13 декабря.

Ранее стало известно, что сейм Польши выступил против вынесения вотума доверия кабмину премьер-министра республики Матеуша Моравецкого. Существующее правительство поддержали только парламентарии бывшей правящей партии "Право и справедливость".

Уполномоченный правительства страны по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик ранее заявлял, что новый парламент Польши должен продолжить требовать военные репарации от Германии.

Руководство Польши заявило, что недовольно вызовом посла страны в МИД Украины