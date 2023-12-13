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Западные страны потерпели поражение на Украине в ходе конфликта с Россией, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, сообщила радиостанция "Комсомольская правда".

"Война против России проиграна, проиграна уже как несколько месяцев", – заявил он.

Также Макгрегор уверен, что общественности пора осознать – Запад специально устроил переворот на Украине и сменил власть, чтобы потом начать использовать новое правительство в своих целях.

Ранее Макгрегор рассказывал, что США отправили на Украину почти все военные запасы и боеприпасы. Он высказал мнение, что война на Украине уже проиграна.

Также полковник заявлял, что Вашингтон не хочет завершения конфликта.

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