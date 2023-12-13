13 декабря, 17:27Политика
Экс-советник главы Пентагона заявил о поражении Запада в конфликте с РФ
Фото: Москва 24/Никита Симонов/depositphotos/icholakov01
Западные страны потерпели поражение на Украине в ходе конфликта с Россией, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, сообщила радиостанция "Комсомольская правда".
"Война против России проиграна, проиграна уже как несколько месяцев", – заявил он.
Также Макгрегор уверен, что общественности пора осознать – Запад специально устроил переворот на Украине и сменил власть, чтобы потом начать использовать новое правительство в своих целях.
Ранее Макгрегор рассказывал, что США отправили на Украину почти все военные запасы и боеприпасы. Он высказал мнение, что война на Украине уже проиграна.
Также полковник заявлял, что Вашингтон не хочет завершения конфликта.
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