Норвегия выделит более 90 млн долларов на производство боеприпасов для Украины

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Норвежские власти намерены выделить Украине три миллиарда крон (273 миллиона долларов) на поддержание школ и системы здравоохранения, а также один миллиард крон (90,1 миллиона долларов), чтобы укрепить потенциал оборонной промышленности по производству боеприпасов и ракет. Об этом сообщила правительственная канцелярия после встречи в Осло украинского президента Владимира Зеленского с премьер-министром Йонасом Гар Стере, передает ТАСС.

По словам норвежского премьера, страна находится в тесном диалоге с Украиной. Поэтому Норвегия и союзники стараются делать все возможное, чтобы предоставить Киеву необходимую помощь, добавил он.

В канцелярии отметили, что Норвегия в рамках заключенного в феврале политического соглашения по пятилетней программе поддержки Украины выделит 75 миллиардов крон (6,82 миллиарда долларов). Из них 135 миллионов крон (12,27 миллиона долларов) выделят "на бюджетную поддержку украинской государственной администрации, чтобы дать ей возможность предоставлять жизненно важные услуги, такие как образование, здравоохранение и выплата пенсий". Также в начале 2024 года Осло выделит Киеву три миллиарда крон на бюджетную поддержку через Целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF) во Всемирном банке, прокомментировали там.

Кроме того, 335 миллионов крон (30,46 миллиона долларов) пойдут на дополнительное оборудование противовоздушной обороны (ПВО), один миллиард крон (90,1 миллиона долларов) – на укрепление потенциала оборонной промышленности по созданию ракет и боеприпасов, 137 миллионов крон (12,46 миллиона долларов) – на поддержку усилий ООН по обеспечению украинцев продовольствием, теплыми вещами и другими предметами первой необходимости в зимний период, заключили в правительственной канцелярии.

Ранее СМИ писали, что Зеленский во время своего визита в Белый дом попросил предоставить стране ракеты ATACMS большей дальности. По данным источника издания Politico, лидер Украины попросил об этом во время разговора со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

Также после встречи Зеленского с Байденом американский президент подписал указ о выделении нового пакета военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. Лидер США призвал конгресс согласовать дополнительное финансирование на поддержку Киева.

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