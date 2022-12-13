В британском парламенте обвинили российских военных в экоциде на Украине

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Член британской палаты лордов Натали Беннет обвинила Россию в том, что она якобы имеет отношение к экоциду на Украине, сообщает RT. Речь идет о массовом уничтожении растительного и животного мира, отравлении атмосферы или водных ресурсов.

Представитель "Зеленой партии Англии и Уэльса" обратилась к правительству Великобритании с вопросом, какую поддержку Лондон оказывает Киеву в сборе доказательств для возможного судебного преследования ВС России "за экоцид".

В ответ представитель правящей Консервативной партии Тарик Ахмад заявил, что ситуация на Украине имеет серьезные экологические последствия, включая загрязнение почвы, воздуха и воды, а также угрожает критически важной инфраструктуре.

"В рамках совместной работы мы поддерживаем международных партнеров и организации, которые собирают доказательства экологических последствий действий России на Украине, а также тесно сотрудничаем с Генеральной прокуратурой Украины", – подчеркнул политик.

Вопрос "противодействия экоциду" вошел в формулу мира, которую Владимир Зеленский озвучил, выступая на саммите G20 в середине ноября. Тогда Зеленский рассказал, что мир для "Украины, Европы и мира" можно достичь за счет радиационной, ядерной, продовольственной, энергетической безопасности.

Данная формула, по мнению Зеленского, включает освобождения всех пленных, восстановления территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий. Лидер также призвал вернуть справедливость, противодействовать экоциду, не допустить эскалации и зафиксировать завершение спецоперации.

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