На Украине назвали необоснованными слова Путина об активах СССР

Фото: depositphotos/Fotofabrika

Обвинение Украины в невыполнении обязательства по передаче России зарубежных активов СССР является необоснованным, заявил представитель МИД республики Олег Николенко изданию "Укринформ".

Он подчеркнул, что считает подобные утверждения манипуляцией фактами и напомнил, что раздел советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. Доля Украины, согласно документу, составляет 16,37%.

Также Николенко напомнил о соглашении 1994 года, согласно которому Киев должен был передать Москве долю по состоянию на 1 декабря 1991 года. Однако Верховная рада не смогла ратифицировать этот документ, потому что Россия не предоставила информацию о стоимости украинских активов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Украина не выполнила обязательства по передаче России зарубежных активов СССР. Он напомнил, что в 90-е годы РФ не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне, из-за чего у страны набралось много долгов.

