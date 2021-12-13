Действия США напоминают подготовку к Карибскому кризису – Рябков

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Действия США и других членов НАТО напоминают подготовку к Карибскому кризису, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом пишет РИА Новости.
"Планы НАТО по постоянному приближению к нашим рубежам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, большой дальности действия, несомненно являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки не только на европейском континенте, но и шире в Евроатлантике", – подчеркнул Рябков.
Он отметил прямую связь между приближением подобных систем к границам РФ и рисками возникновения нового кризиса, сопоставимого с Карибским.
"В те годы политики в Вашингтоне сделали надлежащие выводы и ситуацию удалось стабилизировать, отвести от опасной черты. Что будет в следующий раз, если до этого дойдет, я не берусь предсказывать", – сказал Рябков.
По его словам, Россия готова к деэскалации на условиях неразмещения вооружений вблизи границ России, отвода дестабилизирующих сил и средств, а также отказа от провокационных мероприятий.
"Но нам нужны гарантии, эти гарантии должны быть правовыми, юридически обязывающими, к этому мы будем стремиться", – заключил Рябков.
Ранее замглавы МИД заявлял, что Россия не отмечает никакого прогресса в отношениях с Соединенными Штатами. Он отмечал, что исключением является лишь запуск структурированных диалогов по вооружениям и кибербезопасности.
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