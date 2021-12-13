РФ не видит прогресса в отношениях с США – Рябков

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Россия не отмечает никакого прогресса в отношениях с Соединенными Штатами, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам Рябкова, исключением является лишь запуск структурированных диалогов по вооружениям и кибербезопасности.

"Да и на этих направлениях мы только создали каналы диалога, и гарантированно говорить, что мы в процессе выйдем на какие-то глобальные, значимые, прорывные решения, преждевременно", – объяснил замглавы российского дипведомства.

Как отметил Рябков, Россия продолжает призывать США к ответственному отношению к международной безопасности.

"Надеемся, что наши призывы и сигналы будут услышаны", – подытожил спикер.

Ранее Рябков предупредил НАТО о тяжелых последствиях в случае расширения альянса.

По мнению замглавы МИД, свобода в вопросе вступления в союзы не должна носить абсолютный характер. Рябков сравнил это с главным правилом общества, согласно которому свобода человека заканчивается там, где она посягает на свободу другого.