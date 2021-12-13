РФ не видит прогресса в отношениях с США – Рябков

Фото: depositphotos/borjomi88
Россия не отмечает никакого прогресса в отношениях с Соединенными Штатами, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает газета "Известия".
По словам Рябкова, исключением является лишь запуск структурированных диалогов по вооружениям и кибербезопасности.
"Да и на этих направлениях мы только создали каналы диалога, и гарантированно говорить, что мы в процессе выйдем на какие-то глобальные, значимые, прорывные решения, преждевременно", – объяснил замглавы российского дипведомства.
Как отметил Рябков, Россия продолжает призывать США к ответственному отношению к международной безопасности.
"Надеемся, что наши призывы и сигналы будут услышаны", – подытожил спикер.
Ранее Рябков предупредил НАТО о тяжелых последствиях в случае расширения альянса.
По мнению замглавы МИД, свобода в вопросе вступления в союзы не должна носить абсолютный характер. Рябков сравнил это с главным правилом общества, согласно которому свобода человека заканчивается там, где она посягает на свободу другого.
США может ввести против России новые санкции
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: