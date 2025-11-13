Лавров заявил о "подковерных докладах" Трампу перед саммитом в Будапеште

Фото: kremlin.ru

Американский президент Дональд Трамп получил секретные доклады, после чего встреча на высшем уровне с Россией в Будапеште была отменена. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в не вышедшем интервью итальянской газете Corriere della Sera, на которое ссылается ТАСС.

Дипломат подробно описал хронологию событий вокруг переговоров по Украине после саммита в Анкоридже.

"Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно. Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про "неготовность России к переговорам", "срыв" итогов Анкориджа я не собираюсь", – подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что Анкориджские договоренности стали важным этапом на пути к долгосрочному миру на Украине "через преодоление последствий кровавого антиконституционного госпереворота в Киеве в феврале 2014 года, организованного администрацией (бывшего президента США. – Прим. ред.) Барака Обамы".

Более того, глава МИД РФ подчеркнул, что все договоренности были основаны на сложившихся реалиях и перекликаются с условиями, предложенными Владимиром Путиным в июне 2024 года для справедливого урегулирования кризиса.

По словам Лаврова, Россия высоко оценила, что администрация Трампа услышала и приняла эти условия, особенно выделив признание Вашингтоном невозможности игнорирования итогов референдумов в пяти исторических регионах России, где жители выразили желание воссоединиться с РФ.

В интервью для Corriere della Sera Лавров также заявлял об открытости Москвы для проведения второго российско-американского саммита в Будапеште. Дипломат подчеркнул, что встреча на высшем уровне возможна в том случае, если она будет опираться на тщательно проработанные итоги переговоров на Аляске.

