В Верховной раде анонсировали процессуальные действия против генералов ВСУ

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что в ближайшее время на Украине могут начаться процессуальные действия против генералов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на телеграм-канал депутата.

"На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая (улица, на которой расположен офис президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.) делает свой ход", – написал он.

Еще в прошлом году некоторые украинские СМИ писали, что Зеленский планирует убрать главкома ВСУ Валерия Залужного с его должности, так как видит в нем конкурента на президентских выборах 2024 года. При этом, согласно конституции страны, их нельзя проводить во время военного положения.

Ранее в СМИ сообщалось, что провал контрнаступления украинской стороны стал причиной еще больших трений между президентом Украины и главкомом ВСУ.

Конфликт между Зеленским и представителями ВСУ возник из-за неудач в ходе контрнаступления, рассказывал ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, солдаты украинской армии выражают недовольство из-за отсутствия успехов в зоне боевых действий, неправильного использования западной помощи и низкого уровня компетенций.

В свою очередь, советник главы ДНР Ян Гагин считает, что гибель помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова стала сигналом для Залужного от президента Украины.

Залужный ранее подтвердил, что его помощник Частяков был убит в свой день рождения в кругу семьи, когда в одном из подарков сработало взрывное устройство.

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