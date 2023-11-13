В Литве рассказали о новом пакете санкций ЕС против России

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Евросоюз предусмотрел в новом пакете антироссийских санкций секторальные и индивидуальные ограничения, сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Пакет включает в себя как индивидуальные санкции, так и санкции в отношении секторов экономики и отдельных предприятий. <...> Судя по тому, что я видел, будущий пакет вселяет оптимизм", – цитирует его BNS.

Однако Ландсбергис считает, что после политических дискуссий в пакет санкций могут внести изменения, которые сделают его "менее сильным".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз обсуждает 12-й пакет санкций против России, включая запрет на экспорт алмазов. Рестрикции готовятся во взаимодействии со странами G7, уточнила она.

В свою очередь, исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов отмечал, что планы западных стран по введению санкций в отношении российских алмазов нацелены на развал глобальной системы контроля рынка, а также угрожают цепочкам производства и поставок.



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