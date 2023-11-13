Песков переадресовал в МО РФ вопрос о якобы перегруппировке войск у Днепра

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Кремль не комментирует ход и положение дел на поле боя в зоне спецоперации. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать ситуацию с появлением сообщений о якобы перегруппировке российских войск на левом берегу Днепра.

"Вы знаете, что мы не комментируем сам ход и положение дел непосредственно на поле боя в ходе специальной военной операции, это прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных", – сказал он.

Говоря о данной ситуации, представитель Кремля также заявил, что информировать россиян о положении дел могут только военные.

Ранее российские информационные агентства выпустили сообщения о якобы перегруппировке подразделений ВС РФ к востоку от Днепра. Данный шаг объяснялся выбором более успешных позиций. Спустя несколько минут сообщения были аннулированы.

В Минобороны РФ эти сообщения назвали "провокационными" и ложными.



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