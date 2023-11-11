Бойцы РФ назвали тяжелым сражение на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сражение, во время которого российские бойцы взяли в плен 11 морпехов ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, было тяжелым. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова самих военных.

9 ноября силами личного состава мотострелковой роты под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были ликвидированы украинские бойцы из 36-й бригады морской пехоты. Это подтвердили в Минобороны РФ.

"Командир взял группу из 15 человек и повел в бой. Бой был быстрый, тяжелый, не сказать, что нудный. Скоротечный", – поделился один из сослуживцев Арсаланова.

По его словам, военные российской стороны на поле боя проводили слаженную работу. Он также отметил, что их командир отдавал четкие приказы. Кроме того, продолжил боец, Арсаланов во время сражения показал хладнокровие и спокойствие.

Днем ранее стало известно, что ВС РФ за последнюю неделю осуществили 11 групповых ударов с помощью высокоточного оружия и БПЛА по аэродромам, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов (ГСМ) ВСУ. В Минобороны России заявили, что все объекты были уничтожены.

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