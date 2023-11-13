В Минобороны назвали провокацией сообщение о "перегруппировке" войск РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В российском оборонном ведомстве заявили, что сообщение о "перегруппировке" войск РФ в районе Днепра является провокацией. Об этом пишет РБК со ссылкой на Минобороны России.

"Рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией", – поделились в министерстве.

В понедельник, 13 ноября, российские информационные агентства сообщили о якобы передислокации группировки "Днепр" к востоку от Днепра. Спустя несколько минут сообщения были аннулированы.

Ранее стало известно, что личный состав мотострелковой роты под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова ликвидировал бойцов ВСУ из 36-й бригады морской пехоты. Отмечалось, что после сражения российским военным удалось взять в плен 11 морпехов украинской армии.

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