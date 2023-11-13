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Ливанский телеканал Al Mayadeen запретили в Израиле. Соответствующий указ подписал израильский министр связи Шломо Каръи, передает радиостанция Kan.

Уточняется, что документ подписали после утверждения кабинетом безопасности Израиля правил, позволяющих правительству закрывать вещание иностранных новостных телеканалов, если их действия наносят ущерб национальной безопасности страны.

При этом аналогичные действия в отношении катарского телеканала Al Jazeera пока не планируются.

Ранее радио сообщало, что израильское правительство утвердило правила, позволяющие закрыть бюро катарского телеканала Al Jazeera в еврейском государстве.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября после ракетной атаки ХАМАС на приграничные районы Израиля. Более 240 человек с территории еврейского государства были захвачены группировкой в плен.

В ходе наземной операции израильская армия обороны (ЦАХАЛ) уничтожила 150 тоннелей боевиков в Газе. Члены ХАМАС используют подземные пути для хранения боеприпасов, а также для совершения атак на военных Израиля.

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