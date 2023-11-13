Генерал Бужинский рассказал, что ждет Украину зимой

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Вице-президент Российского совета по международным делам генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский рассказал, как изменится ситуация в зоне специальной военной операции предстоящей зимой. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По его словам, победить, оставаясь в активной обороне, невозможно – так можно лишь истощить силы противника. В связи с этим он выразил надежду, что российское командование проведет наступательную операцию. Как подчеркнул эксперт, ресурсов для этого у РФ достаточно.

"Сейчас немного подсохнет почва, схватится морозом – и бронетехника сможет пойти вперед. Учитывая наше превосходство в авиации и других видах вооружений, можно провести мощную огневую подготовку, чтобы сократить число потерь, и в конечном счете добиться успеха", – сказал Бужинский.

Он добавил, что минимальная задача, стоящая перед российскими ВС, – освободить оставшуюся территории новых регионов.

Генерал-лейтенант также предположил, что если провести хорошую наступательную операцию, то летом 2024 года можно будет завершить конфликт.

Ранее СМИ писали, что украинские военнослужащие пожаловались на нехватку боеприпасов и живой силы. Указывается, что ситуация для Киева на поле боя стала еще более неблагоприятной. На это, в том числе повлияло наращивание боевой силы со стороны России и перевод экономики страны "на военные рельсы".

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