Лукашенко призвал не пугать белорусов интеграцией с Россией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не пугать людей интеграцией с Россией. Об этом он заявил в интервью журналу "Национальная оборона".

Он подчеркнул, что после распада СССР интеграция обязательно означала объединение. Однако сейчас, по его словам, время поменялось.

"Зачем людей пугать, что кто-то потеряет независимость и суверенитет? Что Россия вступит в состав Беларуси, а Беларусь в состав России, ну зачем про это говорить? Надо просто делом заниматься и делать. Вот суть нашей интеграции сегодня", – подчеркнул Лукашенко.

Он также заявил, что необходимо актуализировать законодательство двух стран в развитие принятых союзных программ.

Ранее Лукашенко вместе с президентом РФ Владимиром Путиным подписали декрет Союзного государства. Декрет утверждает 28 интеграционных программ, которые были согласованы еще в сентябре. Кроме того, в документе содержатся основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

Путин заявил, что подписанный декрет не связан с внутриполитической ситуацией, а нацелен на выгоду граждан Белоруссии и России. Лукашенко же попросил членов госсовета и правительства обеих стран обеспечить реализацию утвержденных программ.

