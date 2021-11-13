Самолет ВВС США вел разведку из воздушного пространства Украины – МО РФ

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Стратегический самолет Военно-воздушных сил США вел разведку из воздушного пространства Украины и северо-западной части Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны России.

U-2S вылетел с авиабазы Акротири на острове Кипр. В российском военном ведомстве продолжают отслеживать военную активность агрессивного характера со стороны США в Черноморском регионе.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Черным морем и благополучно вернулся на аэродром базирования после того, как иностранный военный самолет был развернут от государственной границы РФ.