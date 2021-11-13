Захарова оценила планы Эстонии протянуть вдоль границы с Россией колючую проволоку

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о планах властей Эстонии протянуть вдоль границы с РФ колючую проволоку.
"Эстонские военные готовы разместить на границе <...> 130 километров заградительной проволоки, чтобы подготовиться "к возможной гибридной атаке на страну", заявил в пятницу министр обороны Калле Лаанет. От русских хакеров, наверное", – написала она в своем телеграм-канале.
В пятницу, 12 ноября, стало известно, что Эстония планирует разместить на границе колючую проволоку, поскольку опасается, что мигранты из Белоруссии могут проникнуть на ее территорию через Россию.
Как заявлял тогда Лаанета, Минск продолжает усугублять миграционный кризис, поэтому Таллину необходимо принимать меры для защиты государственных границ.
Ранее сообщалось, что Латвия построила 93-километрового забор с колючей проволокой на границе с Россией. На некоторых участках высота забора достигает 2,7 метра.
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