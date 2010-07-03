Латвия установила на границе с Россией забор

Латвия завершила строительство 93-километрового забора с колючей проволокой на границе с Россией. На некоторых участках границы высота забора достигает 2,7 метра, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Соглашение о строительстве инфраструктуры было заключено летом 2015 года. Проект охватывает всю латвийско-российскую границу в 283,6 километра. Строительство включает пешеходные дорожки, патрульные будки и водопропускные трубы.
Общая стоимость строительства составляет 21,168 миллиона евро. Завершить оснащение приграничной зоны планируется в 2020 году.
На границе Латвии с Россией находится десять отделений Государственной пограничной охраны. Каждая из них обслуживает участки от 22 до 40 километра и имеет в штате от 27 до 53 сотрудников.
Ранее правительство Эстонии утвердило строительство границы с Россией. Проект стоимостью 190 миллионов евро планируется реализовать к 2026 году.
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