В Эстонии утвердили смету строительства границы с Россией

17 августа, 10:28
Фото: AP/Jean-Francois Badias
Эстония к 2026 году построит границу с Россией, стоимость работ составит 190 миллионов евро. Смету на строительство уже утвердило местное правительство, сообщает ТАСС.
По словам премьер-министра страны Юри Ратаса, укрепление восточной границы нужно для обеспечения безопасности как самой Эстонии, так и партнеров по НАТО и ЕС.
"Проект границы не простаивал ни минуты, мы продвигаемся в строительстве восточной границы вверх от того места, где сходятся границы Эстонии, Латвии и России", – отметил Ратас.
Проект обустройства сухопутной границы с Россией был утвержден кабинетом министров Эстонии в 2016 году. Граница должна стать "самой современной в ЕС". Пограничников снабдят камерами слежения и беспилотниками.
В июли Силы обороны Эстонии заявили, что российские самолеты нарушили воздушное пространство страны. Инциденты произошли около острова Вайндлоо. Там без разрешения в воздушное пространство Эстонии вошли A319 и Ил-76.
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