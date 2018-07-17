Эстония заявила о нарушении границы российскими самолетами

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Силы обороны Эстонии заявили, что российские самолеты нарушили воздушное пространство страны днем 16 июля.

По данным военных, инциденты произошли около острова Вайндлоо. Там без разрешения в воздушное пространство Эстонии вошли принадлежащие РФ самолеты A319 и Ил-76.

Оба самолета провели над страной менее минуты. Их транспондеры были включены, но план полета предоставлен не был, сообщает ТАСС. Какому ведомству принадлежали самолеты – неизвестно.

Отмечается также, что МИД Эстонии передал ноту о происшествии российскому послу.