Небензя рассказал о реакции в ООН на предложение Путина о вакцине

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Глава постпредства РФ Василий Небензя заявил, что в ООН заинтересованы бесплатной вакцинацией от коронавируса, которую предложил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин сделал соответствующее предложение во время выступления на Генассамблее ООН в сентябре.

"За мной ходят коллеги, послы, которые спрашивают: "Где вакцина, когда ты нас вакцинируешь", – отметил Небензя.

Он добавил, что постпреды интересуются ходом разработки российской вакцины. Он не исключает представления препарата в штаб-квартире ООН, тем более что там на предложение Путина отреагировали положительно.

"И я вскоре после выступления президента на сессии Генассамблеи беседовал с генеральным секретарем ООН. Организация с благодарностью откликнулась на это приглашение. Я попросил их дать нам офицера связи, с кем мы могли бы разговаривать. Они его дали", – высказался Небензя.

Постпред уточнил, что перед вакцинацией представителей ООН должно пройти еще немало этапов, поскольку процесс не начался еще даже в России.

"Пока идут, насколько я понимаю, клинические испытания. Потом будут определенные профессиональные группы, которым прежде всего будет вводиться эта вакцина, – врачи, учителя, и только после этого начнется массовая добровольная вакцинация", – указал он, добавив, что для презентации вакцины в ООН должны быть решены определенные вопросы – процедурные, медицинские, логистические и политические.

В частности, необходимо решить вопросы с поставкой препарата на территорию США, где находится штаб-квартира ООН. Также вакцина должна пройти переквалификацию в ВОЗ.

Ранее в ООН поблагодарили Владимира Путина за щедрое предложение вакцины сотрудникам.

