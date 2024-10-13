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02:47

Политика

Экс-депутат Рады Царев заявил об убийстве женщины, вывесившей в Одессе флаг РФ

Фото: depositphotos/labrador

На Украине убили женщину, которая вышла с российским флагом к постаменту демонтированного памятника императрице Екатерине II в Одессе. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, сообщает "Газета.ру".

Согласно официальной версии правоохранителей, смерть женщины произошла от сердечной недостаточности. Однако на самом деле, отметил Царев, после ареста и перевода в СИЗО ее "просто убили".

В начале октября женщина попыталась повесить флаг РФ на постамент снятого памятника российской императрице Екатерине II. Инцидент произошел на Екатерининской площади. Силовики задержали женщину.

После произошедшего власти Одессы решили установить охрану возле постамента памятника из-за провокаций.

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