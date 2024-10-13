Экс-премьер Венгрии Дюрчань оштрафован за оскорбление Орбана

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В Венгрии оштрафовали бывшего премьер-министра страны, ныне лидера оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Ференца Дюрчаня за оскорбление действующего главы правительства Виктора Орбана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети Дюрчаня.

По его словам, он получил письмо о штрафе в 14,1 миллиона форинтов (около 35 тысяч евро). Оштрафовать бывшего премьера решил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.

Речь идет о недавнем выступлении Дюрчаня в парламенте страны, когда он обвинил Орбана в осуществлении внешней политики, которая наносит ущерб национальным интересам. По утверждениям экс-главы кабмина, Орбан "продал свою собственную честь" вместе с независимостью страны. Дюрчань назвал вероломными действующее правительство и премьер-министра Венгрии.

Тогда Кевер осадил Дюрчаня и лишил его слова, напомнив ему, что у него нет права оскорблять Орбана, даже если он не согласен с его политикой.

Ференц Дюрчань расценил данный штраф как нарушение свободы слова и пообещал оспорить решение Кевера в Европейском суде по правам человека в Страсбурге.

Ранее в МИД Венгрии назвали неприемлемыми слова кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в адрес Орбана. Вице-президент США охарактеризовала его как диктатора, автократа и того, кого отлично описывает слово "убийца".

В Сербии, в свою очередь, рассказали о готовящемся покушении на Виктора Орбана. Венгерский премьер является неугодным Западу, так как выступает за мирные переговоры по Украине. На этом фоне прошли беспорядки в Белграде и была предпринята попытка "насильственных перемен".