На Западе восхитились скоростью танкостроения в России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия не является чувствительной к потерям бронетехники на поле боя, поскольку промышленность страны позволяет производить танки с высокой скоростью. Об этом говорится в материале Army Recognition.

По информации издания, за полгода российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) может собрать больше боевых бронированных машин, чем Запад прислал Украине за все время спецоперации.

При этом украинское танкостроение, следует из материала, стоит на паузе. В частности, с 2009 года завод имени Малышева в Харькове выпустил для нужд украинской армии только один танк. Другие же бронированные машины были отремонтированы и восстановлены из запасов со времен СССР.

"Это сделало Украину полностью зависимой от зарубежных поставок, которые стали редкими в последнее время", – заявил автор.

Часть производственных помещений завода, по его словам, была распродана под склады, магазины и офисы.

Ранее СМИ, ссылаясь на источник, сообщали, что маскировочное покрытие "Накидка", используемое в зоне спецоперации на российских танках Т-90М, продемонстрировало в боевых условиях способность отклонять ракеты американского противоракетного комплекса (ПТРК) Javelin. Покрытие обеспечивает существенное снижение теплового излучения от танка и сглаживает так называемые термоконтрастные зоны.



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