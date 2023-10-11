ВС РФ разрушили миф о превосходстве вооружения НАТО на Украине – СМИ

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Бойцы РФ показали уязвимость вооружения Североатлантического альянса на Украине. Таким мнением в статье для Asia Times поделился старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен.

"Танки, несмотря на превосходную электронику и системы целеуказания, современную броню и отличную дизельную силовую установку, были уничтожены российскими орудиями, беспилотниками и минами", – написал он.

По словам Брайена, западные страны в который раз повторяют одну и ту же ошибку, отказываясь учиться на своих просчетах. В частности, государства НАТО думали, что их бронетехника переломит ход конфликта на Украине. Однако по итогу их вооружение было ликвидировано ВС РФ, а системы ПВО в Израиле не смогли предотвратить удары ХАМАС.

Помимо обсуждаемого провала разведки в Израиле, в настоящее время появляется понимание того, что многие высокотехнологичные вооружения США, Европы и еврейского государства не соответствуют заявленным характеристикам, заключил эксперт.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер выразил мнение, что западные страны вынудят Украину отказаться от некоторых территорий. В Североатлантическом альянсе понимают, что не смогут обеспечить Киеву поставку такого количества оружия, которое необходимо для захвата этих мест, указал он.

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