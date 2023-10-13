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Политика

Главы Минфинов стран G7 заявили, что не разморозят активы РФ до возмещения ущерба Украине

Фото: 123RF/destinacigdem

Российские активы в юрисдикциях стран "Большой семерки" (G7) не будут разморожены до тех пор, пока Украина не получит компенсацию за ущерб. Об этом говорится в коммюнике министров финансов стран G7.

Уточняется, что на сегодняшний день сумма замороженных в странах G7 российских финансовых активов оценивается примерно в 280 миллиардов долларов.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что страна намерена передать Украине 1,7 миллиарда евро. Эту сумму возьмут из специального фонда, который сформируется за счет налогов с доходов замороженных активов РФ.

До этого госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон изучает возможные юридические основания для передачи Киеву замороженных российских активов.

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