Власти Львова заявили об ударе по военному объекту

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Глава областной военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил о попадании двух ракет в размещенный в регионе военный объект. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал Козицкого.

"Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект", – заявил глава областной военной администрации.

Козицкий уточнил, что объект, по которому был нанесен удар, находится в Золочевском районе. В результате атаки было уничтожено военное имущество, жертв нет.

Всего по объекту, по словам Козицкого, выпустили три ракеты, одну из которых сбили системы ПВО в регионе.

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