12:02Политика
Захарова прокомментировала слова президента Литвы об отношениях с армией ФРГ
Фото: телеграм-канал Марии Захаровой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Литвы Гитанаса Науседы о немецкой армии.
В интервью Науседы, опубликованном 12 октября агентством Baltic News Service, литовский президент говорит, что немецкая армия – не та девушка, которую можно пригласить на хороший вечер у озера на свежем воздухе. По его словам, это серьезная армия, которой нужно предложить брачный договор, и в этом договоре должны быть четко прописаны обязательства Литвы, иначе немецкая армия тоже не сможет выполнить свои обязательства перед нами.
"Господи, что у них в головах! Немецкая армия и ее супружеский долг перед Литвой?!! Фрейд перевернулся в гробу", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас выступил с инициативой забрать у посольства РФ территорию, на которой оно расположено. В российском дипведомстве в ответ на данное заявление напомнили о взаимности такого принципа. Российские дипломаты также дали Жукаускасу совет опуститься с небес на землю и начать заниматься своими прямыми обязанностями.
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